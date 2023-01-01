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Kawaii Dress-Up 是一款可爱的装扮游戏，您可以在其中创建和定制无限数量的时尚角色。启动游戏并开始穿上你最喜欢的衣服。自定义角色的各个方面，包括皮肤、头发、面部特征、衣服等等！还有多种颜色和图案可供选择！一旦您对自己的创作感到满意，请点击左侧的按钮将其保存到您的设备。来吧，向我们展示您的创造力！您准备好成为镇上最著名的时尚达人了吗？单击或点击某个物品/颜色来装备或取消装备它。点击左上角的按钮来随机化你的角色。点击下面的按钮保存您的创作。Kawaii Dress-Up 由 ARF Games 开发。 Poki 上还有其他精彩游戏：Dungeons & Dress-Ups、Bearsus 和 Stick Fighter。您可以在 Poki 上免费玩 Kawaii Dress-Up。Kawaii Dress-Up 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

网站： poki.com

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