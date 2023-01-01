WebCatalogWebCatalog
Finger Cook

Finger Cook

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Finger Cook 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Finger Cook 是一款点击式烹饪游戏，您可以在其中学习如何烘焙胡萝卜蛋糕！ Finger Cook 由 Functu 创建。在《Finger Cook》中，您是厨师，根据真实食谱准备胡萝卜蛋糕。确保按照正确的顺序执行所有步骤，制作出最美味的胡萝卜蛋糕。您需要执行的操作显示在屏幕顶部。底部有一个计时器。确保足够快地完成所有步骤以获得 3 星评级！完成后，您将获得食谱，这样您就可以尝试烘焙真正的胡萝卜蛋糕！控件：鼠标点击 - 操作关于创建者：Finger Cook 由 Functu 创建。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Finger Cook 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Cooking Fast Halloween

Cooking Fast Halloween

poki.com

Cooking Fast

Cooking Fast

poki.com

Restaurant and Cooking

Restaurant and Cooking

poki.com

Yummy Hotdog

Yummy Hotdog

poki.com

Yummy Waffle Ice Cream

Yummy Waffle Ice Cream

poki.com

Yummy Super Burger

Yummy Super Burger

poki.com

Sushi Chef

Sushi Chef

poki.com

A Recipe for Disaster

A Recipe for Disaster

poki.com

My Perfect Wedding

My Perfect Wedding

poki.com

Line Up: Dots!

Line Up: Dots!

poki.com

Yummy Super Pizza

Yummy Super Pizza

poki.com

Cats Love Cake 2

Cats Love Cake 2

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策