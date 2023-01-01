Finger Cook
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Finger Cook 是一款点击式烹饪游戏，您可以在其中学习如何烘焙胡萝卜蛋糕！ Finger Cook 由 Functu 创建。在《Finger Cook》中，您是厨师，根据真实食谱准备胡萝卜蛋糕。确保按照正确的顺序执行所有步骤，制作出最美味的胡萝卜蛋糕。您需要执行的操作显示在屏幕顶部。底部有一个计时器。确保足够快地完成所有步骤以获得 3 星评级！完成后，您将获得食谱，这样您就可以尝试烘焙真正的胡萝卜蛋糕！控件：鼠标点击 - 操作关于创建者：Finger Cook 由 Functu 创建。
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