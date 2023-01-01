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《海洋》是ANV Games开发的一款消除益智游戏。海洋中的鲨鱼占领了一个又一个村庄，如果没有您的明确指示，珍贵的海洋生物将无法保护自己。海洋通过连锁、连击、升级和可解锁的海洋生物，为经典的三消游戏类型提供了令人耳目一新的体验！你准备好穿越海洋了吗？单击（并按住）任何筹码，将鼠标移到相邻的相同颜色的筹码上，依此类推，收集相同颜色的长条纹筹码。海洋是由ANV 游戏。免费在 Poki 上玩他们的另一款游戏 Laborer 2！
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