TankTrouble
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Tank Trouble 是一款在线坦克游戏，您在迷宫中行驶并向敌人发射导弹。 《坦克麻烦》让您在迷宫般的战场上对抗聪明的陆军将军。在单人模式中，你将面对战争大师莱卡。您还可以在多人战争中挑战一两个朋友。 特殊物品似乎可以让你比敌人更有优势，比如火箭、分散炸弹或双加农炮。始终确保导弹不会从墙上反弹，从而杀死你自己的坦克。
网站： tanktrouble.com
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