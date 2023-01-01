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Tic Tac Toe 是一款适合两个玩家（称为“X”和“O”）的益智游戏，他们轮流在 3×3 网格中标记空格。成功地将三个标记分别放置在水平、垂直或对角线上的玩家获胜。还可以选择与单人游戏一起玩，设备将与您一起玩。多人游戏也意味着人类对人类。您可以与您的朋友和亲戚一起玩免费的益智游戏。 TicTacToe 可以在桌面和手机上玩！使用鼠标移动棋子。左键单击或点击进行交互。Tic Tac Toe 由 Playtouch 创建！TicTacToe 可以在您的桌面上和手机上免费在 Poki 上玩：TicTacToe

网站： poki.com

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