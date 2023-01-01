Deer Simulator

您有没有想过，作为十磅雄鹿或快速移动的母鹿在森林中漫步会是什么样子？在《鹿模拟器》中展示你的鹿角，在这款游戏中，你可以像鹿一样行走在世界上。不幸的是，你必须提防熊、狼和猎人，但你也可以找到一个伴侣，建立一个小鹿家庭，并为你的后代让森林变得美丽。通过咀嚼绿叶来增强自己和家人的力量。现实世界中有 60 多种鹿，其中有几种在游戏中都有体现。完成狂野的挑战，赚取用于定制的金币。用独特的标记让你的鹿像你想要的那样漂亮。

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