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Marble Run 2D

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Marble Run 2D 是一款赛道设计游戏，可让您的想象力尽情发挥（或滚动）。重新排列各种类型的块和平面，以创建供大理石穿过的表面。您可以完全自由地设计您梦想的结构，因为天空是这里的极限。谁会知道物理会这么有趣？ Marble Run 2D 非常容易上瘾，保证让您失去弹珠！构建/导航 - 鼠标左键概述 - 鼠标右键缩放 - ScrollMarble Run 2D 由 Patyuk Games 创建。看看他们在 Poki 上的另一款游戏 Marble Run！

网站： poki.com

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