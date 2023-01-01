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Marble Run 是一款模拟游戏，您可以在其中建造自己的 3D 弹珠轨道。使用雕刻的木块或铁轨建造一条轨道。甚至还有一些特殊物品可供您使用，如电梯、风扇、大炮等等！选择一个弹珠并开始创建您的轨道。您甚至可以在轨道上放置一些灯，或在白天或夜间背景之间切换。创建您的曲目，进行测试，不要忘记保存！你能创造一条很棒的 Marble Run 赛道吗？控制：构建 - 鼠标左键单击概述 - 鼠标右键单击（按住）缩放 - 滚动四处移动 - 箭头键关于创建者：Marble Run 由 Patyuk Games 创建。这是他在 Poki 上的第一场比赛！

网站：poki.com

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