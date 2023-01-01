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Cookie Master 是一款模拟游戏，您可以设计和装饰各种类型的饼干并将它们出售给您的客户。尝试提供符合顾客意愿的创作，您很快就会成为杰出的饼干大师！随着游戏的进展，您将获得更好的工具来进一步定制您的甜点。戴上你的厨师帽，拿起你所有的厨房工具，因为《Cookie Master》是制作你梦想中的饼干的最佳方式，而且不会弄乱真正的厨房。玩得开心，别忘了向您的朋友展示您的精彩创作！使用鼠标光标来选择、拖动和移动对象。Cookie Master 由 FOMO Games 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏 Doctor Hero、Perfect Peel 和 Screw Factory！

网站： poki.com

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