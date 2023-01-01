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Woodcraft 是一款模拟游戏，您可以在其中自己做木工！剪下合适的木头并喷漆以制作您自己的独特作品。将您的作品卖给出价最高者，以购买新的炫酷研磨机、钻头和喷雾器！按住鼠标左键即可使用所选工具。关于创建者：Woodcraft 由 Fomo Games 创建。这是继《Doctor Hero》、《Screw Factory》、《Perfect Peel》和《Cookie Master》之后，他们在 Poki 上推出的第五款游戏。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Woodcraft 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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