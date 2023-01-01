Screw Factory

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《螺丝工厂》是一款模拟游戏，您可以在其中释放您的勤杂工或杂工。使用工具箱中的工具之一来组装各种物体和机器。有大量物品可供选择，例如玩具、家具、汽车、电子产品等等！随着游戏的进展，您将解锁升级、新工具和新物品。小心不要把螺丝拧得太紧，否则你会损失收入。你能组装这个令人上瘾的游戏提供的所有物体吗？按住指定按钮组装物体。螺丝 - 空格键Screw Factory 由 Fomo Games 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏 Doctor Hero、Woodcraft、Perfect Peel 和 Cookie Master！

网站： poki.com

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