Mechabots 是一款模拟游戏，玩家必须组装自己的机器人。通过这个游戏测试你的技巧和精确度！在不同的霸王龙人物之间进行选择，打开你的建筑套件并组装一个令人惊叹的机甲机器人！选择不同的部件并使用工具来组装机器人。选择 - 左键单击Terminarch Games 是两个荷兰开发商的合作项目。他们曾经开发过 Flash 游戏，但由于那个时代即将结束，他们决定转向 HTML5 开发，与 Flash 领域有着紧密的联系。他们还创造了寿司派对、恐怖迷宫和史莱姆制造者。

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