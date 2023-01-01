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JollyWorld是Terminarch Games制作的一款沙盒体育游戏。抓住你最喜欢的自行车，跳入众多用户生成的关卡之一，让自己沉浸在充满危险和惊喜的独特动感世界中！你受到物理规则的支配，如果你想生存，就需要仔细遵守它们。在自行车上保持平衡，骑行或跳跃穿过障碍物而不会受伤。您甚至可以使用抓钩或 Skippyball 等工具来帮助您。每个关卡的面积、障碍和目标都不同，所以 JollyWorld 就像一百个不同的游戏都打包在一个游戏中！不要忘记更改您的头像，探索并投票其他玩家创建的关卡，并尝试编辑器创建您自己的关卡！单击主菜单上的“播放”按钮，然后选择接下来出现的关卡之一. 骑行 - WASD 或箭头键跳跃 - Z 转身 - 空格键JollyWorld 由 Terminarch Games 创建。在 Poki 上玩其他令人上瘾的游戏：寿司派对、机械机器人、史莱姆制造者和恐怖迷宫

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 JollyWorld 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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