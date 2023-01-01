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Jelly Venture 是一款平台游戏，您是一名变形者，想要与他的狗团聚。你有能力把自己变成果冻，并在任何你想要的时候把自己抛过去。您的角色将自动向前奔跑，您必须在游戏区域上拖动手指或鼠标光标，然后释放才能跳跃并粘在表面上。您还可以挤过非常狭窄的开口和隧道。但权力越大，责任越大，如果不小心，您可能会发现自己陷入困境！为了离开你被困的平台，你需要从平台上跳下来并降落在另一个安全的平台上。避免尖刺、陷阱、水和其他环境危害。收集金币和星星，以便您可以将它们花在炫酷的皮肤和定制选项上。各种不同的世界有着各自独特的视觉氛围。您准备好探索 Jelly Venture 中的每个世界了吗？Jelly Venture 由 Terminarch Games 创建。 Poki 上还有其他有趣的街机和多人技能游戏：JollyWorld、寿司派对、Mechabots、Scary Maze、Slime MakerJelly Venture 让您控制 Youtuber Jelly 开始与他可爱的小狗 Nala 团聚的任务。查看他的最新帖子、推文和音乐。您可以在 Poki 上免费玩 Jelly Venture。Jelly Venture 可以在您的计算机以及手机和平板电脑等移动设备上玩。

网站：poki.com

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