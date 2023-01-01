Slime Laboratory

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史莱姆实验室是一款基于物理的平台游戏，您可以在神秘的实验室中踏上一段粘糊糊的旅程。避开你看到的所有陷阱和危险，挤过缝隙，粘在坚硬的表面上并爬上高平台！尽一切努力潜行通过各种危险的障碍，以安全到达方格终点。不要忘记捡起路上看到的每张磁盘。红色软盘给予 500 分，蓝色给予 200 分，黑色给予 100 分。您准备好应对这种棘手的情况了吗？史莱姆实验室一共有十五个关卡，你能在不死的情况下完成所有关卡吗？移动 - 左/右箭头跳跃 - 向上箭头向下 - 向下箭头史莱姆实验室是由 Neutronized 创建的。在 Poki 上玩他们的其他经典游戏：《雪故事》、《野餐企鹅》、《魔法桥》、《迷失雪人》、《掉落巫师塔》和《史莱姆披萨》。您可以在 Poki 上免费玩《史莱姆实验室》。史莱姆实验室目前只能在您的电脑上玩。

网站： poki.com

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