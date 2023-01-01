Slime Road

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《史莱姆之路》是一款基于关卡、充满色彩的技能游戏，您可以跳过彩色的圆圈来赚取宝石。它是由 tastypill 创作的，他还制作了《Sling Drift》、《Pick Me Up》、《Spill It》等。在路的尽头，弹到靶心以获得额外积分。在这场快速动作跳跃冒险中，沿着史莱姆之路轻松前行！这款色彩缤纷的技能游戏一定会让您开心几个小时。在 Poki 的《史莱姆之路》中，每个关卡都会带来新的充满史莱姆的挑战供您征服！ 箭头键 - MoveSlime Road 由美国的 tastypill 开发。他们也是《Sling Drift》、《Pick Me Up》、《Spill It》等游戏的创作者。

网站：poki.com

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