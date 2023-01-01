Sushi Party

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寿司派对是一款卡哇伊风格的贪吃蛇游戏。您与其他蛇一起处于竞技场中，目标是让它们撞到您。你的蛇吃的寿司越多，它就会长得越大。寿司蛇以卡哇伊为基础，卡哇伊是日本的可爱文化。这些蛇可能是您见过的最可爱的蛇之一！光标 - 移动LMB - 加速Terminarch Games 是两个荷兰开发商的合作项目。他们曾经开发过 Flash 游戏，但由于那个时代即将结束，他们决定转向 HTML5 开发，与 Flash 领域有着紧密的联系。他们还创建了 JollyWorld、Scary Maze 和 Slime Maker。

网站：poki.com

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