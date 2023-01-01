Killer Snake
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Killer Snake 是一款游戏，您可以在其中学习如何对付不同类型的蛇。它是由 Swipe Fighters 创建的。在这款激动人心的冒险游戏中，尝试在尽可能多的国家生存，并从许多不同的物种中提取毒液！提取毒液时不要被咬伤。按住鼠标左键，将其指向蛇的头部，然后在蛇冲向您之前松开鼠标。Killer Snake 由 Gamerce 创建，Gamerce 是 Swipe Fighter Heroes、SoulSpark、Jumping Jaxx 和 Time Quiz 的开发团队。他们的总部设在丹麦。
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