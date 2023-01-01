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爬行世界，占领每一个街区！ Splix.io 让您在终极统治游戏中对抗其他蛇。在这场多人战斗中，你的任务是用你的颜色填充整个网格。您可以捕获任何空闲区域，将其变成您自己的区域。如果有人触及你当前的踪迹，你就会立即失败。每条蛇都想占领更多的土地并获得第一名。聪明而小心地超越世界的新区域，而不被击中！ 关于创作者：Pelican Party 是由位于荷兰鹿特丹的两个荷兰人合作开发的。他们还创建了 Nugget Royale 和 Ducklings.io。

网站：splix.io

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