Snake.is MLG Edition

Snake.is MLG 是一款很酷的贪吃蛇游戏，你必须收集零食、饮料和披萨来成长。不断成长，直到达到排行榜顶部。您可以使用助推器快速移动到其他蛇的前面。一旦他们撞到你，他们就会留下一条现金痕迹，你可以吃掉这些现金来变得更大！该游戏通过音频和文本以及显示快速 gif 来引用大量流行模因。有很多不同的酷蛇等待解锁。您是最好的 Snake.is MLG 玩家吗？控制：移动 - W/A/S/D 或鼠标增强：空格或单击 关于创建者：Snake.is MLG 由 CrioDev 创建。 CrioDev 因其游戏《Javelin Fighting》而闻名，该游戏也出现在 Poki 上。

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