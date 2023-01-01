WebCatalogWebCatalog
Snake.is MLG Edition

Snake.is MLG Edition

poki.com

在网络上播放

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Snake.is MLG Edition 的桌面应用程序增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

Snake.is MLG 是一款很酷的贪吃蛇游戏，你必须收集零食、饮料和披萨来成长。不断成长，直到达到排行榜顶部。您可以使用助推器快速移动到其他蛇的前面。一旦他们撞到你，他们就会留下一条现金痕迹，你可以吃掉这些现金来变得更大！该游戏通过音频和文本以及显示快速 gif 来引用大量流行模因。有很多不同的酷蛇等待解锁。您是最好的 Snake.is MLG 玩家吗？控制：移动 - W/A/S/D 或鼠标增强：空格或单击 关于创建者：Snake.is MLG 由 CrioDev 创建。 CrioDev 因其游戏《Javelin Fighting》而闻名，该游戏也出现在 Poki 上。

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Snake.is MLG Edition 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Blocky Snakes

Blocky Snakes

poki.com

Snake vs Worms

Snake vs Worms

poki.com

Sushi Party

Sushi Party

poki.com

Wormate.io

Wormate.io

poki.com

Snay.io

Snay.io

snay.io

Snake Attack

Snake Attack

poki.com

Creatur.io

Creatur.io

creatur.io

Snakes and Ladders

Snakes and Ladders

poki.com

bist.io

bist.io

bist.io

Splix.io

Splix.io

splix.io

Thunderdogs.io

Thunderdogs.io

poki.com

Killer Snake

Killer Snake

poki.com

产品

支持

公司

法律

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站即表明您同意使用 Cookie。

隐私政策