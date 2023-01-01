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Snake vs Worms

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Snake vs Worms 是一款 .io 游戏，您可以通过吃披萨、汉堡、巧克力和许多其他零食和饮料来尝试成为多人竞技场中最大的蛇。一开始你会是一条滑行的小蛇，你必须吃掉所有能吃的东西，同时避免自己被吃掉。吞噬一切，包括其他玩家剩余的蛇，成为最大的蛇！如果你的头撞到另一条蛇，你就会死，所以确保你永远不要头先接触另一条蛇——试着让它们撞到你。您可以使用助推器快速移动到其他蛇的前面来做到这一点。不要忘记访问商店或幸运轮页面，您可以在其中解锁许多很棒的蛇和背景皮肤，甚至可以创建自己的皮肤！如果您想跳过新生儿阶段，请随意使用“开始更大”选项。您有兴趣在 Snake vs Worms 中登上排行榜顶端吗？移动 - 移动光标、WASD 或箭头键加速 - 鼠标左键单击、空格键或 ShiftSnake vs Worms 由 CrioDev 创建。在 Poki 上玩他们的其他游戏： Javelin Fighting 和 Snake.is MLG 版您可以在 Poki 上免费玩 Snake vs Worms。Snake vs Worms 可以在您的计算机上玩。

网站： poki.com

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