Nugget Royale 是一款真正的大逃杀游戏，您必须成为唯一幸存的小鸡！你正在前往最终目的地的路上，但有一种方法可以离开那里：将所有其他鸡推到一边，以确保你不会最终进入机器。请记住，只有一只小鸡能够幸存，因此您必须将其他小鸡推倒……Nugget Royale 也称为 nuggetroyale.io，您将在竞技场中与其他 80 名在线竞争对手进行比赛。您可以在线玩 Nugget Royale，费用为Poki.W/A/S/D 免费 - Move aroundSpace - JumpPelican Party 是由两名创作者组成的团队，总部位于荷兰鹿特丹。尤尔根正在为游戏制作视觉效果。游戏机制由 Jesper（The End）开发。他们还创建了 Splix.io 和 Ducklings.io。

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