Fluffball 是一款有趣的技巧游戏，您可以扮演一个非常滑的毛绒球。您需要精确度和预见性才能不掉出地图！小心急转弯！不要让任何事情阻止你通关所有关卡！Fluffball 是由 Nitrome 开发的。每个级别都有不同的挑战。直到今天，这款游戏仍然很受欢迎！在 Poki 上享受毛茸茸的冒险！一路滚到关卡终点，不要摔倒！移动 - WASD 或箭头键 Fluffball 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏：

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