Aquanaut
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Aquanaut 是一款有趣的 2D 潜艇探索游戏，您将扮演一艘在大海中游泳的潜艇。当心强大的水流推动你并提防敌人！不要让任何事情阻止你收集宝石的脚步！Aquanaut 由 Nitrome 开发。每个级别都有不同的挑战。直到今天，这款游戏仍然很受欢迎！在 Poki 上享受你的海洋冒险！收集路上的所有宝石，到达关卡末尾的宝箱。移动 - 鼠标点击移动投下炸弹 - SpaceAquanaut 是 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来被模仿由 AwayFL 在 HTML5 中实现。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏：
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