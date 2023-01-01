Bad Ice-Cream 是一款有趣的 2 人益智游戏，您在其中扮演冰淇淋。选择一种口味，然后在您的冰淇淋中添加水果！这款低于零的吃豆人模组具有炫酷的图形和美味的甜点。穿越每个迷宫般的关卡，收集水果以获得积分。清除所有水果而不被抓住，然后享受美味佳肴！使用你的破冰能力来粉碎冰块或创建你自己的冰屏障来提供保护。来吧，吃掉所有的水果！Bad Ice-Cream 是由 Nitrome 开发的。他们于 2010 年 12 月发布了这款游戏。有 40 个关卡需要通关。每个级别都有不同的主题和挑战。直到今天，这款游戏仍然很受欢迎！独自或与朋友一起在 Poki 上享受冰冻冒险！在计时器耗尽之前收集所有水果。移动 - WASD 或箭头键冻结或破冰 - F 或 SpaceBad Ice-Cream 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，并且后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏：

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