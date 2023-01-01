Cheese Dreams 是一款有趣的平台游戏，您可以在其中扮演一个有弹性的奶酪轮。提防敌人！不要让任何事情阻止你收集星星和通关的任务！Cheese Dreams 由 Nitrome 开发。每个级别都有不同的挑战。直到今天，这款游戏仍然很受欢迎！在 Poki 上享受您的奶酪冒险！收集途中的星星并弹跳以到达关卡的终点。移动 - A D 或箭头键Cheese Dreams 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏：

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