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Test Subject Complete

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Test subject Complete是一款由Nitrome制作的平台游戏。穿越测试实验室，并尝试逃离邪恶的科学家！这款平台游戏将您带入一个神秘、危险的实验室。研究人员打算利用你来作恶，你必须通过各个关卡才能逃脱。攻击其他测试对象以求生存！TestSubjectComplete 由 Nitrome 开发。每个级别都有不同的挑战。直到今天，这款游戏仍然很受欢迎！在 Poki 上享受您的冒险吧！Player 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - 箭头键动作 - /Test subject Complete 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏：

网站： poki.com

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