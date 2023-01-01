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Throw It Higher!

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扔得更高！是Sakkat Studios制作的一款技巧游戏。你是一个普通人，在这款游戏中练习投掷篮球，但随着你力量和速度的升级，事情将会发生不寻常的转变。在正确的时间将球扔到尽可能高的位置并从中赚钱。用你赚到的钱来升级你的游戏并增强你的力量。很快，你的球就会到达大气层甚至太空！人们都说天空是极限，但那些人显然没有玩过扔得更高！按下投掷按钮将篮球发射到空中。当球重新落下时，在适当的时间按下投掷按钮，再次全力发射球。投掷 - 点击/鼠标左键/空格键把它扔得更高！由 Sakkat Studio 创建。在 Poki 上玩他们的其他休闲游戏：indecent-escape、Sweet Run 和 Ground Digger

网站： poki.com

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