SUPERHOT Prototype
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SUPERHOT Prototype 是一款第一人称射击游戏，一旦你移动，时间就会移动。射击并四处走动，看看你的子弹飞出去。站着不动，你的子弹也会停止移动。这对于敌人的火力也很重要！四处移动并射击你的敌人。站稳脚跟，寻找移动和躲避来袭火力的最佳方法。你的枪里只有几颗子弹，所以一定要拿起另一颗子弹才能继续。游戏有 5 个很酷的关卡。你能打败《SUPERHOT Prototype》中的最终boss吗？玩法：时间随着你的移动而移动。移动 - WASD 拍摄 - 鼠标左键单击关于创建者：SUPERHOT 原型是由令人敬畏的 SUPERHOT 团队创建的。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
网站： poki.com
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