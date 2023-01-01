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Zen Blocks 是一款益智游戏，您可以堆叠不同材质和形状的块来创造美丽的形状。每个级别都包含一组块，这些块必须以能够保持静止三秒钟的方式堆叠。没有正确的方法来堆叠这些块，所以如果您喜欢冒险，请放心谨慎行事或冒险。利用物理规则对你有利，不要让任何碎片落入水中，因为这会导致你丧命。但不用担心，您可以随时重播并尝试不同的技巧！正如它的名字一样，Zen Blocks 提供轻松、无压力的游戏体验。按住鼠标光标（在触摸设备上点击并按住）即可抓住一个方块，松开鼠标即可放下该方块。Zen Blocks 是由游戏开发公司 Madbox 创建的工作室位于法国。在 Poki 上玩他们的其他传奇游戏：Stickman Hook、Parkour Ra​​ce 和 Idle AntsZen Blocks 都可以在 Poki 上免费在桌面和手机上玩。

网站： poki.com

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