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One More Dash 是 One More Line 的续作，是 SMG Studios 推出的一款技巧游戏，您需要从一个圆环冲到另一个圆环，看看您能跑多远。您是否认为您有能力征服 One More Dash（一款看似简单的冲刺和计时游戏）？ One More 系列游戏的第二部有超过 200 个艰巨的任务需要完成，不会让人失望。你的目标很简单，快速从一个圈冲到另一个圈以继续你的回合。请密切注意您的时机！击中固体部分，你的冲刺就完成了！ 控制： 空间 - 冲刺 关于创作者： 《One More Dash》是来自澳大利亚墨尔本 SMG Studios 的 One More 系列的第三部作品。该系列还包括“One More Line”和“One More Bounce”。他们也是《Super One More Jump》、《Thumb Drift》等游戏的创造者。

网站：poki.com

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