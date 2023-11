One More Dash 是 One More Line 的续作,是 SMG Studios 推出的一款技巧游戏,您需要从一个圆环冲到另一个圆环,看看您能跑多远。您是否认为您有能力征服 One More Dash(一款看似简单的冲刺和计时游戏)? One More 系列游戏的第二部有超过 200 个艰巨的任务需要完成,不会让人失望。你的目标很简单,快速从一个圈冲到另一个圈以继续你的回合。请密切注意您的时机!击中固体部分,你的冲刺就完成了! 控制: 空间 - 冲刺 关于创作者: 《One More Dash》是来自澳大利亚墨尔本 SMG Studios 的 One More 系列的第三部作品。该系列还包括“One More Line”和“One More Bounce”。他们也是《Super One More Jump》、《Thumb Drift》等游戏的创造者。

网站:poki.com

