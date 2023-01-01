Basketball FRVR
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《Basketball FRVR》是一款简单易学但又非常有趣的篮球投篮游戏。尽可能长时间地打球，不击中篮筐即可获得奖励积分。 比赛没有时间限制，但移动篮子对于赛事经验丰富的玩家来说是一个挑战。 篮球FRVR特点： - 简单有趣的控制 - 很棒的街机物理 - 精美的图形 - 令人惊叹的声音设计和音乐
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