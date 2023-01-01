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Ping Pong Chaos

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Ping Pong Chaos 是一款由 New Eich Games 制作的在线乒乓游戏。在运动场、酒吧和山上通过跳跃击球来打乒乓球。尝试不同的旋转模式和球以获得更多乐趣。在锦标赛模式中与电脑或朋友对战。 Ping Pong Chaos 由《Rooftop Snipers 2》、《Getaway Shootout》和《Tube Jumpers》的创作者 New Eich Games 打造。

网站：poki.com

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