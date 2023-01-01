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Space Ballz 是一款技巧游戏，你的目标是摧毁飞向你的所有小行星和各种类型的天体。利用你的重力扭曲能力来控制你的球的方向，并尝试在无情的太空混乱中生存。注意岩石上显示的数字，这样你就知道有多少次攻击会摧毁它们。拿起旋转的立方体以获得额外的球。我们保证您在玩《Space Ballz》时会得到一个球！按住鼠标左键并用光标瞄准。松开即可投掷球。Space Ballz 由 Kelly Ray J 创建。在 Poki 上查看他们的其他游戏 Chicken Sword: Ninja Master 和 Hole N' Fun！

网站： poki.com

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