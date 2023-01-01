Hole N' Fun
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Hole N' Fun 是一款汽车驾驶和特技表演游戏，您可以将机器人扔进洞中以收集积分。不要被您的汽车可爱的风格所迷惑，它拥有相当强大的动力！通过漂移来利用你的钩子、助推器和物理力量。在这场色彩缤纷、动感十足的汽车冒险中，您能获得多少分？用您的汽车将机器人带入洞中。加速 - W/S Hook - 鼠标左键加速 - 鼠标右键漂移 - 左移跳跃 - SpaceHole N' Fun 由 KellyRayJ 创建。看看他们在 Poki 上的另一款游戏《鸡剑：忍者大师》！
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