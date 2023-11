House of Hazards是NewEichGames制作的一款趣味技能游戏。在 House of Hazards 中,你在公寓内竞相完成各种任务,你的对手会实时观察你的脚步并设置陷阱来击败你。避免掉落的灯和摆动的柜子等障碍物,以完成您的所有目标并赢得回合。同样,通过在正确的时间激活自己的陷阱来阻止对手完成任务。每轮结束时关注命运之轮,了解下一轮的规则。你准备好迎接危险的美好时光了吗? House of Hazards 太容易上瘾了,应该有一个警告! Player 1Player 2House of Hazards 由 NewEichGames(一家位于美国的游戏开发公司)创建。您还可以在 Poki 上玩他们的游戏 Getaway Shootout、Rooftop Snipers、Rooftop Snipers 2、Tube Jumpers 和 Ping Pong Chaos。

网站:poki.com

