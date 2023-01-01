Cactu-Sama 是 Diemorth 制作的一款益智平台游戏。在这个游戏中，你必须帮助仙人掌穿越沙漠并找到他的同伴。您必须在正确的时间激活和停用障碍物，才能通过关卡而不会溺水。在不接触水的情况下在方块上方或下方移动并创造一条清晰的出路！ Cactu-Sama 有 20 个级别来挑战您解决问题的能力。您能多快完成全部 20 个关卡？每个方块颜色对应一个数字：1、2、3 或 4。按下相应的数字即可激活和停用方块。确保不要接触水！移动 - 箭头键或滑动更改块 - 1、2、3 或 4Cactu-Sama 是一款由葡萄牙游戏开发商 Diemorth 开发的益智平台游戏。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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