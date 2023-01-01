Cactu-Sama 2 是 Diemorth 制作的一款解谜平台游戏。帮助我们的仙人掌朋友穿过瀑布、尖刺、陷阱和变化无常的方块，在沙漠中找到他的口海。在正确的时间激活和停用障碍物，以通过关卡而不会溺水。在不接触水的情况下在方块上方或下方移动并创造一条清晰的出路！你能比你的朋友先完成每个关卡吗？与他们分享游戏并找出答案！每个方块颜色对应一个数字：1、2、3 或 4。按下相应的数字即可激活和停用方块。确保不要接触水！移动 - 箭头键或滑动更改块 - 1、2、3 或 4Cactu-Sama 2 由 Diemorth 创建。他们在 Poki 上推出了另一款益智游戏：Cactu-Sama 和 Frostwing

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