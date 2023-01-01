WebCatalog
Raft Wars

Raft Wars

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Raft Wars”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Raft Wars 是一款有趣的关卡射击游戏，由 Martijn Kunst 制作，您和您的兄弟 Simon 需要从各种敌人手中保卫您的宝藏！最初只配备木筏和一些网球，您需要专注于您的目标和力量，以击败维京人、海盗、帮派等！击中你的对手，将他们从木筏上击落，或者消耗他们的生命值，直到他们掉进去！通过进行战略射击来赚取金币，以解锁手榴弹、火箭和木筏升级。最初是用 Flash 构建的，现在您可以在桌面或移动设备上以 HTML5 形式享受木筏战争。鼠标 - 单击并绘图进行射击是的，木筏战争多人游戏Raft Wars 是采用多人游戏模式创建的，您可以在其中与在线玩家对战。Raft Wars 由荷兰的 Martijn Kunst 和 TinyDobbins 创建。他们也是《Raft Wars 2》和《Raft Wars Multiplayer》的创作者。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Raft Wars”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Raft Wars Multiplayer

Raft Wars Multiplayer

poki.com

Raft Wars 2

Raft Wars 2

poki.com

Fury Wars

Fury Wars

poki.com

Pirates Merger

Pirates Merger

poki.com

Mafia Wars

Mafia Wars

poki.com

Rummy

Rummy

poki.com

Zombie Raft

Zombie Raft

now.gg

Cursed Treasure Level Pack

Cursed Treasure Level Pack

poki.com

Cursed Treasure

Cursed Treasure

poki.com

Smoots Tennis First Serve

Smoots Tennis First Serve

poki.com

Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

Striker Dummies

Striker Dummies

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策