Raft Wars 是一款有趣的关卡射击游戏，由 Martijn Kunst 制作，您和您的兄弟 Simon 需要从各种敌人手中保卫您的宝藏！最初只配备木筏和一些网球，您需要专注于您的目标和力量，以击败维京人、海盗、帮派等！击中你的对手，将他们从木筏上击落，或者消耗他们的生命值，直到他们掉进去！通过进行战略射击来赚取金币，以解锁手榴弹、火箭和木筏升级。最初是用 Flash 构建的，现在您可以在桌面或移动设备上以 HTML5 形式享受木筏战争。鼠标 - 单击并绘图进行射击是的，木筏战争多人游戏Raft Wars 是采用多人游戏模式创建的，您可以在其中与在线玩家对战。Raft Wars 由荷兰的 Martijn Kunst 和 TinyDobbins 创建。他们也是《Raft Wars 2》和《Raft Wars Multiplayer》的创作者。

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