Raft Wars Multiplayer 是经典 Raft Wars 游戏的多人游戏版本。原版 Raft Wars 是一款有趣的关卡射击游戏，由 Martijn Kunst 制作，您和您的兄弟 Simon 必须从各种敌人手中保卫您的宝藏！这次你的对手不再受电脑控制，而是与来自世界各地的其他玩家对战！最初是用 Flash 构建的，现在你可以在桌面或移动设备上享受 HTML5 版本的 Raft Wars。鼠标 - 单击并绘制来射击Raft Wars多人游戏由荷兰的 Martijn Kunst 和 TinyDobbins 创建。他们也是《Raft Wars 2》和《Raft Wars》的创作者。

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