Cheap Golf
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您认为您有能力打出一杆进洞吗？在 Cheap Golf 中，这并不像您想象的那么容易，这是一款复古的高尔夫益智游戏，有大量的关卡可供探索。随着谜题变得越来越难，你的人工智能机器人主机苏珊将带你从一个关卡到另一个关卡！鼠标 - 单击并拖动进行射击 注意每个洞的标准杆！ 角度决定一切！花点时间调整击球角度，以便以尽可能少的“挥杆”完成关卡。Cheap Golf 由 Pixeljam 创建，他们自 2005 年以来一直在开发低分辨率风格的游戏。他们也是热门游戏《Dino Run》的创作者。
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