《高尔夫冠军》是一款与众不同的高尔夫锦标赛游戏！您的目标是用尽可能少的杆数将球打入洞中。用适当的力量击球。在这个游戏中，过于安全和过于冒险都会产生后果。力争获得最高分，并向所有朋友炫耀您的数字高尔夫技巧！拖动球来调整力度和方向。用尽可能少的击球完成球场。拖动 - 鼠标左键 Golf Champions 由 Bekho Team 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！

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