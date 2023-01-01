Golf Champions
poki.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 Mac 和 PC 版 WebCatalog 上适用于 Golf Champions 的桌面应用程序增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用程序。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
《高尔夫冠军》是一款与众不同的高尔夫锦标赛游戏！您的目标是用尽可能少的杆数将球打入洞中。用适当的力量击球。在这个游戏中，过于安全和过于冒险都会产生后果。力争获得最高分，并向所有朋友炫耀您的数字高尔夫技巧！拖动球来调整力度和方向。用尽可能少的击球完成球场。拖动 - 鼠标左键 Golf Champions 由 Bekho Team 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！
网站： poki.com
免责声明：WebCatalog 与 Golf Champions 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。