WebCatalog
Supergun

Supergun

poki.com

游玩网页版

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 WebCatalog 上“Supergun”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

Supergun 是一款太空游戏，您可以驾驶宇宙飞船穿越外太空，同时躲避路上的所有陨石和其他物体。无论你做什么，都要避开红色方块！控制你的飞船和你的目标，引导你的飞船安全地穿越太空。你的飞船会自动移动和射击，你只需控制你的左右移动。这听起来可能很简单，但你的船会加速得很快！尝试一轮又一轮地打破你的高分。左/右箭头 - 转向超级枪是由 Aron Sommer 创建的。他还创作了类似的《Eagle Ride》和《Angry Zombie》。

网站：poki.com

免责声明：WebCatalog 与“Supergun”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Angry Zombie

Angry Zombie

poki.com

Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Angry Gran Run

Angry Gran Run

poki.com

Bunny Goes Boom

Bunny Goes Boom

poki.com

Hero Space Run FRVR

Hero Space Run FRVR

herospacerun.frvr.com

Eagle Ride

Eagle Ride

poki.com

Papery Planes

Papery Planes

poki.com

Among Us

Among Us

now.gg

Slime Rider

Slime Rider

poki.com

Spaceship Merge

Spaceship Merge

poki.com

Casual Cube

Casual Cube

poki.com

Eggys Big Adventure

Eggys Big Adventure

poki.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策