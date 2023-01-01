Supergun
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Supergun 是一款太空游戏，您可以驾驶宇宙飞船穿越外太空，同时躲避路上的所有陨石和其他物体。无论你做什么，都要避开红色方块！控制你的飞船和你的目标，引导你的飞船安全地穿越太空。你的飞船会自动移动和射击，你只需控制你的左右移动。这听起来可能很简单，但你的船会加速得很快！尝试一轮又一轮地打破你的高分。左/右箭头 - 转向超级枪是由 Aron Sommer 创建的。他还创作了类似的《Eagle Ride》和《Angry Zombie》。
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