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Go Go UFO!

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Go Go Ufo是Nitrome出品的一款赛车技巧游戏。你从上方驾驶一艘小型太空船。你需要更加精确的动作才能赢得比赛！你能成为最好的宇宙飞船赛车手并第一个到达终点线吗？使用 WASD 或箭头键四处移动 Go Go Ufo 是 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中为 Poki 进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

网站： poki.com

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