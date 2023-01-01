Dirk Valentine 是 Nitrome 开发的一款平台动作游戏。降落在危险的敌方领土上，将囚犯从迫在眉睫的死亡中拯救出来！这款战斗平台游戏将挑战你摧毁令人毛骨悚然的守卫舰队。查看发光的星星以获得提示，帮助德克为他的人民赢得战斗！使用 WASD 四处移动，点击鼠标射击抓斗。德克·瓦伦丁是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中为 Poki 进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

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