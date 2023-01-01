Knuckleheads 是 Nitrome 推出的一款平台技能游戏。你控制两个由链条连接的球，移动时必须考虑旋转！您可以延长链条以走得更快或到达更高的地方。你能取得胜利吗？游戏中的控制说明Knuckleheads 是由 Nitrome 创建的 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中为 Poki 进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

网站： poki.com

免责声明：WebCatalog 与 Knuckleheads 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。