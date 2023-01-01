《最终忍者零》是 Nitrome 制作的一款动作平台游戏。这是《最终忍者》的前传，您可以在 Poki 上玩。在这款游戏中，您将扮演 Takeshi 的角色，他是第一部《最终忍者》游戏中的英雄。故事发生在《最终忍者》事件发生四十年前。了解更多关于武的过去，同时掌握你的忍者技能。 Final Ninja Zero 有 24 个关卡。奔跑、跳跃、潜行、使用手里剑、钩子等等来完成所有关卡！你准备好成为《最终忍者零》中的终极英雄了吗？移动 - A/D 或左/右箭头键潜行 - S 或向下箭头键跳跃 - W 或向上箭头键使用挂钩 - （按住）鼠标左键或手指最终忍者零是由 Nitrome 创建为 Flash 游戏，后来由 AwayFL 在 HTML5 中进行模拟。在 Poki 上玩 Nitrome 的其他 Flash 游戏： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Bad Ice-Cream 2、Bad Ice-Cream 3 、洞穴混乱、叛变、天线、双发、测试对象绿色和测试对象蓝色

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