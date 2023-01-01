OvO Dimensions

OvO Dimension 是一款由 Dedra Games 制作的街机平台游戏。您控制一个具有简单基本动作的火柴人角色。跳跃、跳墙并滑过关卡！如果你想真正掌握游戏，请使用动作组合来获得额外的力量！滑行或地面突袭后立即跳跃！ OvO Dimension 中有大量关卡。您能跳过所有关卡吗？游戏内将显示控件。箭头键移动 OvO Dimension 由法国游戏开发工作室 Dedra Games 创建。这是他们在 Poki 上的第一款游戏！OvO Dimension 在 Poki 上免费玩。OvO Dimension 可以在您的计算机和移动设备（例如手机和平板电脑）上玩。

网站： poki.com

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