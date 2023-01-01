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Yeah Bunny!

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是啊，兔子！是 RGBDev 推出的一款令人愉悦的街机游戏，您可以在神奇的复古像素世界中扮演一只富有冒险精神的兔子。奔跑、跳跃和攀爬通过每个 8 位关卡来收集胡萝卜、星星和钥匙。解锁更多充满独特角色和敌人的世界。通过简单的一键式控制，玩“Yeah Bunny”！在 Poki 上证明你是终极跳跃英雄！ 控制： 空格/鼠标单击 - 跳跃 关于创作者： 是啊，兔子！由居住在波兰的 Adrian Zarzycki 创建。

网站： poki.com

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