Yeah Bunny 2 是热门游戏 Yeah Bunny！ 的有趣、丰富多彩的续集。由阿德里安·扎齐茨基创建。我们最喜欢的像素化兔子回来了，跑、跳、爬，穿过一个又一个关卡，一个又一个充满胡萝卜、星星和钥匙的世界。与你的跳跃英雄一起探索新的土地，并在 Poki 上的 Yeah Bunny 2 中享受终极冒险。 控制： 空格/鼠标单击 - 跳跃 关于创作者： 是啊，兔子！和 Yeah Bunny 2 是由来自波兰的 Adrian Zarzycki 创建的。

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